Líder disparada do Campeonato Italiano, com 9 pontos de vantagem sobre a segunda colocada Juventus, a Inter de Milão muda o foco para tentar manter a boa fase na Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, a equipe recebe o Atlético de Madrid, no Giuseppe Meazza, pela ida das oitavas de final. No comando da equipe desde 2021, Simone Inzaghi evitou o comparativo de que seria o Diego Simeone (técnico dos espanhóis há 12 anos) na Itália, previu um belo jogo, deixou no ar a possibilidade de mexer bastante na escalação e não escondeu o respeito ao time adversário.