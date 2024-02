A Internazionale mostrou sua força no Campeonato Italiano, ao vencer a Roma, neste sábado, no Estádio Olímpico na capital italiana, por 4 a 2, em um clássico de duas viradas pela 24ª rodada. Com o resultado, a equipe de Milão solidificou sua condição de líder, ao somar 60 pontos, enquanto os romanos permanecem com 38, na quinta colocação.