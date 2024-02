O Internacional usou os seus titulares para vencer o Nova Hamburgo, por 3 a 1, neste domingo, no Estádio do Vale, no interior, e garantir a liderança isolada do Campeonato Gaúcho, com 22 pontos, nesta nona rodada. Esta foi sua quinta vitória consecutiva e que serviu para deixar o rival Grêmio em segundo lugar, com 20, portanto, com dois pontos de vantagem antes do Gre-Nal marcado para a próxima rodada dentro do Beira-Rio, no próximo domingo, dia 25.