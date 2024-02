Pela nona vez em nove jogos em 2024, a Inter de Milão saiu de campo celebrando uma vitória. A nova vítima do time italiano, com 100% de aproveitamento neste ano, foi o Atlético de Madrid, que perdeu por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões nesta terça, no Giuseppe Meazza, em Milão.