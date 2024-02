Em busca do 20º escudeto, a Inter de Milão goleou o Lecce por 4 a 0, fora de casa, no estádio Via del Mare, neste domingo, com um grande segundo tempo, e consolidou sua liderança no Campeonato Italiano, com 66 pontos, nove a mais que a vice-líder Juventus. O destaque foi o argentino Lautaro Martínez, que anotou dois gols - sendo um deles o centésimo do atacante na competição.