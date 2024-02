A Inter de Milão continua em ritmo avassalador no Campeonato Italiano. Nesta sexta-feira, a equipe de Milão goleou a lanterna Salernitana por 4 a 0 e se mantém na liderança isolada da competição. O lateral brasileiro Carlos Augusto, ex-Corinthians, foi um dos destaques do time, com duas assistências.