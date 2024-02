Campeã da Supercopa da Itália dia desses, a Inter de Milão demonstrou sua superioridade no país ao derrotar a Juventus por 1 a 0 neste domingo e consolidar sua liderança no Campeonato Italiano. O time do técnico Simone Inzaghi tem 57 pontos, quatro a mais do que a vice-líder Juventus e uma partida a menos, dando passo gigante para a taça.