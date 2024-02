As audiências do julgamento de Daniel Alves, acusado de estuprar uma mulher em uma casa noturna de Barcelona, tiveram forte repercussão na imprensa europeia. O jornal francês Le Parisien, por exemplo, publicou uma matéria com o título "A frágil defesa de Daniel Alves", após o último dia de depoimentos ao Tribunal de Barcelona, na quarta-feira. O texto assinado por François David, correspondente do periódico na Espanha, classifica como "terríveis" os argumentos apresentados pela advogada do brasileiro, Inés Guardiola.