A bagagem que Igor Coronado leva para o Corinthians como mais um reforço na temporada 2024 vai além da experiência no futebol. Sem nunca ter jogado no Brasil e morando no exterior desde a adolescência, o meia de 31 anos desembarcou em São Paulo com incríveis 48 malas. Um vídeo do atleta chegando com seus pertences no Aeroporto de Guarulhos chamou a atenção dos torcedores.