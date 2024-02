De volta ao Brasil após 19 anos e sem ter atuado no País profissionalmente, o meia Igor Coronado disse que quando surgiu a oportunidade de jogar no Corinthians não teve dúvidas. "Não tem momento bom, momento ruim. A camisa é pesada e eu quero viver isso", afirmou o jogador que estava no Al-Ittihad, da Arábia Saudita. "Venho com força total."