Principal favorita no WTA 1000 de Dubai, a polonesa Iga Swiatek teve uma vitória com gostinho de revanche nesta quarta-feira. A líder do ranking se reencontrou com a ucraniana Elina Svitolina, algoz em Wimbledon de 2023, há sete meses, e venceu sem problemas para avançar às quartas de final.