O Atlético continua sem empolgar no Campeonato Mineiro, ao empatar por 1 a 1 com o Tombense, nesta quarta-feira, na Arena MRV, pela quinta rodada. Em busca do 100º gol pelo clube alvinegro, Hulk passou em branco e viu o jovem Alisson salvar a equipe de mais uma derrota no Estadual.