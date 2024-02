O Borussia Dortmund foi surpreendido pelo Hoffenheim neste domingo pela 23ª rodada do Campeonato Alemão e, mesmo atuando em seu estádio, o Signal Iduna Park, saiu derrotado por 3 a 2. O resultado colocou fim a uma série invicta de oito jogos do Dortmund no campeonato.Já o Hoffenheim estava sem vencer havia oito jogos no Alemão.