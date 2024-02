O zagueiro Gustavo Gómez é o mais novo desfalque do Palmeiras para os jogos restantes da fase de classificação do Campeonato Paulista e início da etapa de mata-matas. O zagueiro, substituído no início do clássico, sofreu fratura em um dos dedos do pé esquerdo. O caso não requer a necessidade de cirurgia, mas o clube não estipulou um prazo para sua volta.