Pep Guardiola está preocupado com a pressão por gols em cima de Haaland. Mesmo seu jogador anotando os dois na vitória diante do Everton, o treinador reconhece que o norueguês ainda se recente de confiança após ficar dois meses fora por causa de fratura por estresse no pé. O camisa 9, contudo, é uma das esperanças da equipe diante do Copenhague, nesta terça-feira, na ida das oitavas da Liga dos Campeões.