O empate diante do Chelsea na rodada passada, por 1 a 1, deixou o Manchester City em terceiro, quatro pontos atrás do líder Liverpool e a dois do Arsenal. O tropeço caseiro diante de uma equipe fazendo um Campeonato Inglês frustrante levantou questionamentos sobre a equipe de Pep Guardiola e algumas críticas. O treinador espanhol descartou, porém, que seu time está sob pressão.