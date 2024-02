Em má situação no Campeonato Paulista, o Guarani decidiu sair de Campinas para se preparar para o confronto com o São Paulo. A diretoria e a comissão técnica decidiram aproveitar a semana livre para fazer treinos no CT Dartanhã, em Guararema (SP), a cerca de 150 quilômetros de Campinas. A delegação ficará no local até sexta-feira.