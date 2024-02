Os volantes Lucas Araújo e Wenderson foram cortados da preparação do Guarani para o duelo com o São Paulo pelo Campeonato Paulista. A diretoria tomou a decisão após uma foto dos jogadores no aniversário de Neilton, ex-Guarani e atualmente no Água Santa, circular nas redes sociais. O evento ocorreu na segunda-feira, quando o elenco estava de folga.