Em um jogo bastante equilibrado, o Bayer Leverkusen precisou contar com a falha clamorosa do goleiro rival para derrotar o Mainz, nesta sexta-feira, por 2 a 1. O resultado fez o primeiro colocado ampliar sua vantagem na classificação e chegar aos 61 pontos em jogo que abriu a 23ª rodada do Campeonato Alemão.