Num jogo dramático de muita tensão, o Girona empatou em 0 a 0 com a Real Sociedad, neste sábado, no estádio Montilivi, e perdeu a chance de tirar a liderança do Campeonato Espanhol do Real Madrid. Com o resultado, os donos da casa chegaram aos 56 pontos, somente um a menos do que a equipe do técnico Carlo Ancelotti, que neste domingo enfrenta o Atlético de Madrid.