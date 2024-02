O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira após a derrota para a Ponte Preta no último sábado, por 2 a 0, e contou com uma boa notícia na preparação para o clássico contra o Santos, quarta-feira, no Morumbi: Galoppo treinou normalmente, após ser substituído no intervalo em Campinas depois de uma pancada na coxa esquerda.