A vaga de treinador do Corinthians continua aberta. Depois de demitir Mano Menezes, o clube chegou a considerar Márcio Zanardi, do São Bernardo, para o cargo. Zanardi, porém, não poderia comandar o time no Estadual, já que a Federação Paulista de Futebol (FPF) prevê que técnicos não podem mudar de clube na mesma competição. Um nome que passou a circular entre torcedores é o do argentino Gabriel Milito, nome que também está na mira da diretoria.