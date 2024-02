Passada a decepção da derrota nos pênaltis na decisão da Supercopa Rei para o arquirrival São Paulo, domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte, o Palmeiras iniciou as atividades voltando o foco ao Campeonato Paulista. Na reapresentação do elenco neste terça-feira, o volante Gabriel Menino lamentou a perda do título, mas celebrou a marca de 200 jogos pela equipe.