Contando com seu grupo principal, e sob a orientação do técnico Tite à beira do campo, o Flamengo fez a festa dos seus torcedores em Belém, nesta segunda-feira, ao derrotar o Sampaio Correa por 2 a 0 no estádio Mangueirão, em jogo válido pela 5ª rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.