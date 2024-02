O Barcelona já trabalha nos bastidores para definir o substituto de Xavi, que deixará o comando do clube ao final da temporada. Segundo o jornal "Marca", Frank Rijkaard, técnico dos momentos áureos da equipe com Ronaldinho Gaúcho, foi contatado. O presidente Joan Laporta, no entanto, confirmou que o ex-zagueiro Rafa Márquez, que dirige o time B, também aparece entre as opções.