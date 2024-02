O Fluminense encontrou dificuldades para imprimir sua essência na altitude de 2.850 metros de Quito e saiu em desvantagem no primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o atual campeão da Copa Libertadores até suportou a pressão da LDU no estádio Casa Blanca, mas acabou sofrendo o gol aos 48 minutos do segundo tempo - com influência direta do VAR - e sendo derrotado pelo seu algoz de 2008 (Libertadores) e 2009 (Sul-Americana), pelo placar de 1 a 0.