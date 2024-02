Os titulares do Fluminense estrearam na temporada de 2024 nesta quinta-feira com goleada e liderança no Campeonato Carioca. Após ganharem um período a mais de férias, o elenco campeão da Libertadores sofreu com o ritmo de jogo, mas conseguiu superar o Bangu de virada, por 4 a 1, no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, no encerramento da quinta rodada.