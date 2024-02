Madureira e Fluminense abriram a nona rodada da Taça Guanabara na tarde deste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca, e o time tricolor se deu melhor, vencendo por 1 a 0 com gol do artilheiro Lelê, debaixo de muito calor no Rio de Janeiro. Com um time reserva e já pensando no jogo da Recopa Sul-Americana contra a LDU, o Flu ficou muito próximo de garantir vaga nas semifinais do Estadual.