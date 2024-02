O Flamengo confirmou nesta quarta-feira que o volante Allan e o meia De La Cruz serão desfalques para o jogo com o Bangu, marcado para esta quinta-feira, às 21h30, na Arena Batistão, em Aracaju, pela oitava rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca. Ambos os atletas estão entregues ao departamento médico do clube.