O Flamengo é o segundo classificado às semifinais da Taça Guanabara. Nesta terça-feira, no encerramento da nona rodada, a equipe de Tite teve uma grande apresentação no Maracanã e, após início arrasador, goleou o Boavista por 4 a 0 e se garantiu no mata-mata, além de retomar a liderança, superando o Fluminense, também com a vaga, nos critérios de desempate. Pedro ainda perdeu um pênalti.