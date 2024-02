Em jogo equilibrado pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo levou a melhor sobre o Fluminense e venceu por 2 a 0, com gols de Pedro e Everton, neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O rubro-negro assume a liderança da Taça Guanabara, com 24 pontos, deixando o Flu na vice-liderança, com 21. Falta apenas uma rodada para o fim da primeira fase do Estadual.