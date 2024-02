O Flamengo anunciou neste sábado a saída de Juan, que exercia o cargo de gerente técnico do clube desde 2019, ano em que se aposentou dos gramados. Segundo o anúncio feito pela equipe, o ex-zagueiro aceitou um convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para integrar a comissão técnica da seleção masculina, comandada por Dorival Júnior, com quem trabalhou no time rubro-negro em 2022.