Após a cobrança da torcida em cima da diretoria na busca por reforços no setor ofensivo, o técnico Abel Ferreira pode ter encontrado a solução no próprio elenco. Com a ausência de Endrick, que retornou após passagem pela seleção olímpica, Flaco López ganhou sequência na equipe titular e tem sido um dos principais destaques no Palmeiras no Paulistão. O argentino, inclusive, exaltou o bom momento com a camisa alviverde.