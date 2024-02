A Fifa negou que o cartão azul será testado já profissionalmente no futebol para uma suspensão temporária. A proposta é da International Football Association Board (Ifab, da sigla em inglês), entidade responsável por regulamentar as regras do futebol. A ideia já era discutida no ano passado. Na prática, o jogador que receber o cartão deverá sair de campo por 10 minutos.