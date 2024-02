O segundo dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1 foi marcado pelo bom desempenho da Ferrari e por contratempos ainda na sessão da manhã, que afetou diretamente a agenda da tarde no Circuito Internacional do Bahrein. O espanhol Carlos Sainz Jr. foi o mais rápido desta quinta-feira, sendo seguido pelo mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, e do inglês Lewis Hamilton, da Mercedes.