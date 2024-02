A Federação Cearense de Futebol (FCF) enviou um ofício ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pedindo a suspensão de jogos dos torneios da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Estado de Pernambuco. A iniciativa ocorreu após a delegação do Fortaleza sofrer um atentado logo depois do duelo com o Sport, pela Copa do Nordeste.