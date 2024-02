Nesta sexta-feira, vieram à tona mais dois processos milionários aos quais o Corinthians responde. O técnico português Vítor Pereira pede à Justiça do Trabalho R$ 7,58 milhões por valores não recebidos sobre FGTS, férias e 13º salário. Já a Fifa mandou o clube alvinegro pagar ao Argentinos Juniors US$ 3,5 milhões (R$ 17,4 milhões, no cotação atual), acrescidos de 18% ao ano de juros, pela contratação de Fausto Vera.