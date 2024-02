A temporada 2024 da Fórmula 1 vai começar neste fim de semana. O GP do Bahrein inaugura o ano que marca o último campeonato de Lewis Hamilton na Mercedes, antes de ele ir para a Ferrari, conforme noticiado semanas atrás. As duas primeiras corridas, contudo, são marcadas por uma peculiaridade: elas serão disputadas no sábado e não no tradicional domingo.