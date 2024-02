Preso há cerca de um ano na Espanha sob a acusação de estuprar uma mulher de 23 anos, Daniel Alves aguarda a sentença do Tribunal de Barcelona após ser julgado no início do mês. Ele alega inocência, diz que estava bêbado, mas afirma que a relação foi consensual. O estado emocional do jogador é motivo de preocupação de educadores, funcionários e demais presos do Centro Penitenciário Brians 2, onde ele está detido, e um protocolo antissuicídio foi acionado.