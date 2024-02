Diante de um futebol apático e sem nenhuma inspiração, e com direito a pênalti desperdiçado por Endrick, o Brasil foi presa fácil em sua estreia no quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico, ao ser derrotado pelo Paraguai por 1 a 0, nesta segunda-feira, em Caracas. O resultado do confronto atesta o baixo nível técnico apresentado pelo time do treinador Ramon Menezes na competição. Este foi o segundo revés seguido dos brasileiros que, na última rodada da fase de grupos, já tinham perdido para a Venezuela.