O bicampeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi prestou uma homenagem ao seu irmão mais velho, Wilson Fittipaldi Júnior, conhecido como Wilsinho, que morreu na sexta-feira, aos 80 anos, devido a complicações de uma parada cardíaca sofrida no Natal do último ano. Em uma publicação no Instagram, Emerson compartilhou fotos dos dois juntos: "Estará sempre presente".