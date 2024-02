Vivendo uma crise precoce, já no início da temporada 2024, o Corinthians anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Mano Menezes. O treinador vinha de quatro derrotas consecutivas no Campeonato Paulista e deixa o cargo após apenas cinco partidas disputadas neste ano. O auxiliar técnico Sidnei Lobo e o preparador físico Diogo Linhares também deixam o Corinthians.