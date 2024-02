Dudu quer esquecer 2023. No ano passado, o atacante do Palmeiras sofreu sua primeira grave lesão na carreira e descobriu que estava sendo vítima de um golpe financeiro. A Polícia Civil de São Paulo abriu inquérito para investigar Thiago Soubhia Donda, ex-assessor e padrinho de casamento do jogador, um ex-gerente da agência de um banco, e um funcionário de um cartório em São Paulo. Os advogados de Dudu alegam que o jogador perdeu mais de R$ 18 milhões nos últimos anos.