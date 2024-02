Dorival Junior continua os trabalhos de reformulação da seleção brasileira desde que assumiu o posto, em janeiro deste ano, após demissão de Fernando Diniz e frustração da CBF com Carlo Ancelotti, do Real Madrid. O técnico voltou de uma viagem à Europa, onde observou jogadores que podem aparecer nas suas convocações. Ele fará a primeira nesta sexta-feira, dia 1º de março. Dorival também quer levar para o departamento de seleções um trio de profissionais do São Paulo, último clube que treinou e com quem foi campeão da Copa do Brasil em 2023. A informação inicial é da ESPN.