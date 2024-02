A grande procura da torcida santista por ingressos para o jogo deste domingo, no Morumbis, diante do São Bernardo, pelo Campeonato Paulista, fez a diretoria do Santos se movimentar no sentido de aumentar a carga de bilhetes para o confronto. No início da noite desta quarta-feira, o time santista informou, por intermédio de seu site, que foram liberados mais 4.449 lugares, após uma conversa dos presidentes Marcelo Teixeira (Santos) e Júlio Casares (São Paulo, dono do estádio), somando-se aos às 38 mil entradas disponíveis inicialmente.