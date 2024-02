O violento ataque da torcida do Sport ao ônibus do Fortaleza em jogo pela Copa do Nordeste, com bombas e pedras na última quarta-feira, que deixou seis jogadores do clube cearense bastante machucados, gerou a proibição da presença da torcida nos jogos do time pernambucano. A rápida decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), contudo, não agradou a algumas autoridades de Recife. O deputado federal Felipe Carreras, por exemplo, questionou o STJD e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pela punição.