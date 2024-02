Um caso para lá de inusitado marcou a estreia da seleção brasileira no Pré-Olímpico de basquete feminino, em Belém, no Pará. O duelo com a Austrália, ocorrido nesta quinta-feira, caminhava para os seus momentos finais quando Bec Allen marcou uma cesta de dois pontos. Os responsáveis tanto pela súmula da partida quanto pelo placar, no entanto, anotaram três pontos para as australianas, mesmo com a arbitragem assinalando corretamente. A comissão técnica do Brasil reclamou bastante, mas não houve revisão do erro.