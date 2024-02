Pep Guardiola nunca escondeu a importância do belga Kevin De Bruyne para o Manchester City. Mas jamais quis acelerar o processo de recuperação após cirurgia no tendão no fim de 2023. Após seis meses de ausência, o meia voltou em alto estilo, já distribuiu 11 assistências na temporada e garante que está bem fisicamente, tranquilizando os torcedores que sempre temem por novos problemas.