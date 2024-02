O Cruzeiro deixou para trás o vexame na Copa do Brasil - foi eliminado pelo modesto Sousa-PB no meio de semana ao perder por 2 a 0 - e garantiu a vaga antecipada às semifinais do Campeonato Mineiro ao ganhar do Pouso Alegre, por 2 a 0, na manhã deste domingo, no Parque do Sabiá, em Uberlândia.