O Cruzeiro segue a passos largos para garantir a classificação às semifinais do Campeonato Mineiro. Na noite deste domingo, em Governador Valadares, o time da capital bateu o Democrata no Mamudão por 3 a 1 e se manteve na ponta do Grupo A. A partida foi válida pela sexta rodada e serviu para a reabilitação do time celeste, que no meio de semana tinha perdido por 2 a 0 para o América.